У Чернігові активісти закидали яйцями авто Рабіновича. Затримали 10 осіб, постраждав один поліцейський



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Авто Рабіновича закидали яйцями в Чернігові

Рабінович приїхав на Болдині гори покласти квіти до Вічного вогню

Сьогодні зранку під час візиту до Чернігова народного депутата Верховної Ради України група радикально налаштованих молодиків намагалися перекрити рух транспорту нардепа та закидала яйцями його автомобіль. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

Згідно з повідомленням, сутички відбулися на Болдиних горах у Чернігові. Поліцейські, які здійснювали охорону публічного порядку, намагалися припинити сутички. Втім, група молодиків перекинула свою агресію на поліцейських та розпилила в їх бік аерозоль дратівливої дії з балончиків. Одному правоохоронцю нанесені тілесні ушкодження, його направлено до лікарні для надання медичної допомоги. Всі правопорушення зафіксовані на відео.

Правоохоронці вже затримали близько десятка учасників сутички та доставили їх до Чернігівського відділу поліції для надання свідчень. Нині триває процес затримання інших активних учасників.

Поліція встановлює роль кожного учасника сутички. Їх діям буде надано юридичну оцінку. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За інформацією ЗМІ, Рабінович приїхав на Болдині гори покласти квіти до Вічного вогню. Сутички сталися між представниками Нацкорпусу та ОУН та поліцією.