В Одесі горіла академія (фото)

Пожежники гасили вогонь у технічному приміщенні на території Одеської національної морської академії «Екіпаж»

На території Одеської національної морської академії «Екіпаж» у технічному приміщенні сталася пожежа. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

«Одеські рятувальники ліквідували пожежу у технічному приміщенні на території Одеської національної морської академії «Екіпаж» – сталося коротке замикання», – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 3 жовтня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Маловського, 10. Горіла будівля на території академії.

Зазначається, що пожежники були автоматично направлені на місце за підвищеним номером виклику. На місці вони виявили загорання на першому поверсі 5-поверхової будівлі технічного призначення ОНМА, де сталося коротке замикання електрокабелів з наступним горінням.

Загиблих і постраждалих немає. Розмір збитків встановлюється.

Нагадаємо, в Одесі рятувальники загасили пожежу у трикімнатній квартирі у п'ятиповерхівці на вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі. Повністю вигоріти встигла лише одна кімната.

До слова, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.

Як повідомлялося, під Одесою загорілися склади. Площа пожежі склала один гектар.