Пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото)
Внаслідок пожежі знищені меблі та майно в одній із кімнат
В Одесі рятувальники загасили пожежу у трикімнатній квартирі у п'ятиповерхівці на вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі. Повністю вигоріти встигла лише одна кімната. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.
Повідомлення про пожежу служба порятунку отримала напередодні, 26 вересня о 18:11.
«До місця виклику через дві хвилини прибуло перше пожежно-рятувальне відділення, та у ході розвідки було виявлено загоряння у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники пожежу ліквідували о 18 годині 27 хвилин на площі 15 кв. м.
Внаслідок пожежі знищені меблі та майно в одній із кімнат, водночас, недопущене розповсюдження вогню на всю площу трикімнатної квартири. Загиблих та постраждалих немає, на час виникнення пожежі у квартирі мешканці були відсутні», – зазначається у повідомленні.
До ліквідації пожежі залучалися 20 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюється.
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