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    Пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото)

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    На час виникнення пожежі в квартирі мешканці були відсутні - Пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото)
    На час виникнення пожежі в квартирі мешканці були відсутні
    Фото: dsns.gov.ua

    Внаслідок пожежі знищені меблі та майно в одній із кімнат

    В Одесі рятувальники загасили пожежу у трикімнатній квартирі у п'ятиповерхівці на вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі. Повністю вигоріти встигла лише одна кімната. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

    Повідомлення про пожежу служба порятунку отримала напередодні, 26 вересня о 18:11.

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    Пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото)
    Пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото)
    Пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото)
    Пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото)

    «До місця виклику через дві хвилини прибуло перше пожежно-рятувальне відділення, та у ході розвідки було виявлено загоряння у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники пожежу ліквідували о 18 годині 27 хвилин на площі 15 кв. м.

    Внаслідок пожежі знищені меблі та майно в одній із кімнат, водночас, недопущене розповсюдження вогню на всю площу трикімнатної квартири. Загиблих та постраждалих немає, на час виникнення пожежі у квартирі мешканці були відсутні», – зазначається у повідомленні.

    До ліквідації пожежі залучалися 20 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.

    До слова, у Чернівцях спалахнула меблева фабрика.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса рятувальники майно
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    Пожежу в Одеській багатоповерхівці гасили 20 рятувальників (фото)