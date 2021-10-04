У лікарні на Київщині сталась пожежа, є жертви (фото)

Пожежа виникла в палаті гематологічного відділення на першому поверсі лікарні

Поліція з'ясовує причини виникнення пожежі в лікарні

У понеділок, 4 жовтня, на світанку сталась пожежа в гематологічному відділенні Білоцерківської міської лікарні №1. Інформація про займання надійшла до рятувальників о 05:37.

На місце події виїхали рятувальники трьох пожежно-рятувальних части Білої Церкви, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Вогнеборці встановили, що сталося загорання в ліжку в палаті гематологічного відділення на першому поверсі.

Сталося загорання в ліжку в палаті. Фото: ДСНС

Пожежу було ліквідовано о 05:56.

Підрозділи ДСНС разом із медперсоналом провели евакуацію 13 хворих.

Під час евакуації було виявлено потерпілого 1945 року народження з опіками 1-2 ступеня.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, одна з пацієнток, 74-річна місцева мешканка, яка знаходилась на лікуванні після інфаркту, померла вже на вулиці.

Наразі поліцейські Білої Церкви з'ясовують причини виникнення пожежі в лікарні.

Наразі на місці події працюють слідчі. Після встановлення усіх обставин події буде визначена її правова кваліфікація.

Як повідомлялося, 2 жовтня сталася пожежа в нежитловій будівлі на вул. Драгомирова, 9-Б у Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.