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    У лікарні на Київщині сталась пожежа, є жертви (фото)

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    Пожежа виникла в палаті гематологічного відділення на першому поверсі лікарні - У лікарні на Київщині сталась пожежа, є жертви (фото)

    Пожежа виникла в палаті гематологічного відділення на першому поверсі лікарні

    Фото: Нацполіція

    Поліція з'ясовує причини виникнення пожежі в лікарні

    У понеділок, 4 жовтня, на світанку сталась пожежа в гематологічному відділенні Білоцерківської міської лікарні №1. Інформація про займання надійшла до рятувальників о 05:37.

    На місце події виїхали рятувальники трьох пожежно-рятувальних части Білої Церкви, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Вогнеборці встановили, що сталося загорання в ліжку в палаті гематологічного відділення на першому поверсі.

    Сталося загорання в ліжку в палаті. Фото: ДСНС
    Сталося загорання в ліжку в палаті. Фото: ДСНС

    Пожежу було ліквідовано о 05:56.

    Підрозділи ДСНС разом із медперсоналом провели евакуацію 13 хворих.

    Під час евакуації було виявлено потерпілого 1945 року народження з опіками 1-2 ступеня.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, одна з пацієнток, 74-річна місцева мешканка, яка знаходилась на лікуванні після інфаркту, померла вже на вулиці.

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    У лікарні на Київщині сталась пожежа, є жертви (фото)
    У лікарні на Київщині сталась пожежа, є жертви (фото)
    У лікарні на Київщині сталась пожежа, є жертви (фото)
    Фото: Нацполіція

    Наразі поліцейські Білої Церкви з'ясовують причини виникнення пожежі в лікарні.

    Наразі на місці події працюють слідчі. Після встановлення усіх обставин події буде визначена її правова кваліфікація.

    Як повідомлялося, 2 жовтня сталася пожежа в нежитловій будівлі на вул. Драгомирова, 9-Б у Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

    Теги: Національна поліція України пожежа ДСНС Київщина лікарня рятувальники
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    У лікарні на Київщині сталась пожежа, є жертви (фото)