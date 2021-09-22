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    На Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі (фото)

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    У поліції планують перевірити слова хлопця щодо булінгу та образ в школі - На Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі (фото)
    У поліції планують перевірити слова хлопця щодо булінгу та образ в школі
    Фото: пресслужба поліції Одещини

    Унаслідок пожежі ніхто не травмувався, утім полум’я пошкодило будівлю та майно церкви

    На Одещині у селі Іванчанка Болградського району горіла церква, поліцейські підозрюють у підпалі 12-річного місцевого мешканця. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

    За словами самого хлопця, він вирішив підпалити храм, аби помститися своєму однокласнику за постійні образи й цькування.

    «Поліцейські з’ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий житель. Підліток зізнався у скоєному та пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласникові, який нібито постійно його цькував», – йдеться у повідомленні.

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    На Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі (фото)
    На Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі (фото)

    Унаслідок пожежі ніхто не травмувався, утім полум’я пошкодило будівлю та майно церкви, зазначили в поліції. Справу попередньо кваліфікували за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України.

    Оскільки підозрюваний ще не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, на його батьків склали протокол за ст.184 КУпАП.

    Крім того, в поліції планують перевірити слова хлопця щодо булінгу та образ в школі. У разі, якщо це виявиться правдою, правоохоронці пообіцяли «надати правову оцінку діям кожного учасника».

    Нагадаємо, на Львівщині директорку ліцею судитимуть за булінг.

    Як раніше повідомлялося, у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям. У передсмертній записці написала, що у школі її «булили», і терпіти це вона більше не хотіла.

    До слова, у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади у Київській області загорілася церква Івана Богослова.

    Теги: пожежа церква школа Одещина булінг майно школярі
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    На Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі (фото)