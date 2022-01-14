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    Вітер роздмухав серйозну пожежу в садибі в Жулянах (відео)

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    Вогнеборці&nbsp;ліквідували пожежу на території приватної садиби&nbsp; - Вітер роздмухав серйозну пожежу в садибі в Жулянах (відео)
    Вогнеборці ліквідували пожежу на території приватної садиби 
    фото: ДСНС

    Вогонь з літньої кухні міг перекинутися на житловий будинок

    14 січня сталась пожежа у приватному будинку на вул. Григорія Гуляницького у Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 9:49.

    На місці вогнеборці встановили, що горить літня кухня, прибудована до приватного житлового будинку. Існувала загроза розповсюдження вогню на сам будинок.

    На оприлюдненому в соцмережі відео також видно, що сильний вітер розбурхував вогонь.

    Пожежу було ліквідовано о 10:35.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Нагадаємо, у ніч на 14 січня сталась пожежа в автомобілі на вул. Вишняківській, 9 у Дарницькому районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Вітер роздмухав серйозну пожежу в садибі в Жулянах (відео)