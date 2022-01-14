Вітер роздмухав серйозну пожежу в садибі в Жулянах (відео)

Вогонь з літньої кухні міг перекинутися на житловий будинок

14 січня сталась пожежа у приватному будинку на вул. Григорія Гуляницького у Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 9:49.

На місці вогнеборці встановили, що горить літня кухня, прибудована до приватного житлового будинку. Існувала загроза розповсюдження вогню на сам будинок.

На оприлюдненому в соцмережі відео також видно, що сильний вітер розбурхував вогонь.

Пожежу було ліквідовано о 10:35.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня сталась пожежа в автомобілі на вул. Вишняківській, 9 у Дарницькому районі столиці.