  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині горить національний парк (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гасіння ускладнюється через сильний вітер - На Одещині горить національний парк (відео)
    Гасіння ускладнюється через сильний вітер
    скріншот із відео

    За попередньою інформацією, вогонь охопив 5 га території

    У Одеській області горить близько 5 га території Нижньодністровського національного природного парку. Про це повідомляє Telegram-канал «Новости Одесса».

    Зазначається, що велика пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку спалахнула сьогодні, 15 січня.

    «Полум'я охопило приблизно 5 га. На місці працюють пожежники. Гасіння ускладнюється через сильний вітер і відсутність під'їздів до вогнищ загоряння», – повідомляють автори публікації.

    Нагадаємо, Зеленський доручив створити ще три природних парки.

    Читайте також:
    Теги: пожежа Одеса парк вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині горить національний парк (відео)