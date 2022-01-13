Пожежа у Косівській лікарні: постраждалому медику планують пересадити шкіру

У Косові, що на Прикарпатті, пожежа знищила реанімаційне відділення

У Косові, що на Прикарпатті, пожежа знищила реанімаційне відділення

Лікарі ще чистять чоловікові рани

Реаніматолога, який травмувався під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні, готують до операції з пересадки шкіри. Поки медики Івано-Франківської обласної лікарні чистять йому рани. Про це Суспільному розповів медичний директор закладу Андрій Яворський.

«Лікарі ще чистять чоловікові рани. Вони – у ділянці живота, там є найглибша ділянка. Наступного тижня подивимося, наскільки рана буде чистою, і ухвалюватимемо рішення: будемо пересаджувати шкіру чи ні. Пересадка потребує чистої рани», – розповів Андрій Яворський.

З його слів, шкіру для пересадки хірурги братимуть зі стегна пацієнта.

«Зараз чоловік – у задовільному стані. Скільки часу потрібно на одужання, визначатимемо наступного тижня. Щонайменше два-три тижні, бо це – тривалий процес», – сказав Андрій Яворський.

Він також додав, що пацієнт повністю забезпечений потрібними медикаментами.

«Згідно з договором частину медикаментів надає медзаклад відповідно до програми медичних гарантій, а частину компенсує Фонд соцстрахування», – розповів медичний директор обласної клінічної лікарні.

Як відомо, смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка.

Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

Вчора на нараді у Мінрегіоні було вирішено, що усі ковідні лікарні терміново перевірять рятувальники.