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    Пожежа у Косівській лікарні: постраждалому медику планують пересадити шкіру

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    У Косові, що на Прикарпатті, пожежа знищила реанімаційне відділення - Пожежа у Косівській лікарні: постраждалому медику планують пересадити шкіру
    У Косові, що на Прикарпатті, пожежа знищила реанімаційне відділення
    фото: ДСНС

    Лікарі ще чистять чоловікові рани

    Реаніматолога, який травмувався під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні, готують до операції з пересадки шкіри. Поки медики Івано-Франківської обласної лікарні чистять йому рани. Про це Суспільному розповів медичний директор закладу Андрій Яворський.

    «Лікарі ще чистять чоловікові рани. Вони – у ділянці живота, там є найглибша ділянка. Наступного тижня подивимося, наскільки рана буде чистою, і ухвалюватимемо рішення: будемо пересаджувати шкіру чи ні. Пересадка потребує чистої рани», – розповів Андрій Яворський.

    З його слів, шкіру для пересадки хірурги братимуть зі стегна пацієнта.

    «Зараз чоловік – у задовільному стані. Скільки часу потрібно на одужання, визначатимемо наступного тижня. Щонайменше два-три тижні, бо це – тривалий процес», – сказав Андрій Яворський.

    Він також додав, що пацієнт повністю забезпечений потрібними медикаментами.

    «Згідно з договором частину медикаментів надає медзаклад відповідно до програми медичних гарантій, а частину компенсує Фонд соцстрахування», – розповів медичний директор обласної клінічної лікарні.

    Як відомо, смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка.

    Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

    Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

    Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

    Вчора на нараді у Мінрегіоні було вирішено, що усі ковідні лікарні терміново перевірять рятувальники.

    Детальніше читайте у матеріалі: Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок
    Теги: пожежа ДСНС Івано-Франківщина лікарня рятувальники
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    Пожежа у Косівській лікарні: постраждалому медику планують пересадити шкіру