На Одещині чоловік спалив себе біля поліції (відео)
Вогонь загасили співробітники охоронної фірми, що проїжджали повз, і викликали швидку допомогу
У Подільську на Одещині чоловік підпалив себе біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Про це повідомляє Подільське районне управління поліції на Одещині.
Вогонь загасили співробітники охоронної фірми, що проїжджали повз, і викликали швидку допомогу. Наразі чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.
Особу чоловіка встановлено – це 37-річний житель Куяльницької ОТГ.
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Правова кваліфікація події буде надана після проведення перевірки та вивчення всіх обставин.
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До слова, у вересні у Києві невідомий чоловік намагався підпалити себе під будівлею Офісу президента. Правоохоронці встигли загасити полум'я і затримали його