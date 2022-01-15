На Одещині чоловік спалив себе біля поліції (відео)

У Подільську чоловік спалив себе біля поліції

Вогонь загасили співробітники охоронної фірми, що проїжджали повз, і викликали швидку допомогу

У Подільську на Одещині чоловік підпалив себе біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Про це повідомляє Подільське районне управління поліції на Одещині.

Вогонь загасили співробітники охоронної фірми, що проїжджали повз, і викликали швидку допомогу. Наразі чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.

Особу чоловіка встановлено – це 37-річний житель Куяльницької ОТГ.

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Правова кваліфікація події буде надана після проведення перевірки та вивчення всіх обставин.

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До слова, у вересні у Києві невідомий чоловік намагався підпалити себе під будівлею Офісу президента. Правоохоронці встигли загасити полум'я і затримали його