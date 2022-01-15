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    На Одещині чоловік спалив себе біля поліції (відео)

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    У Подільську чоловік спалив себе біля поліції - На Одещині чоловік спалив себе біля поліції (відео)
    У Подільську чоловік спалив себе біля поліції
    фото: скріншот відео

    Вогонь загасили співробітники охоронної фірми, що проїжджали повз, і викликали швидку допомогу

    У Подільську на Одещині чоловік підпалив себе біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Про це повідомляє Подільське районне управління поліції на Одещині.

    Вогонь загасили співробітники охоронної фірми, що проїжджали повз, і викликали швидку допомогу. Наразі чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.

    Особу чоловіка встановлено – це 37-річний житель Куяльницької ОТГ.

    Увага! Відео 18+

    Правова кваліфікація події буде надана після проведення перевірки та вивчення всіх обставин.

    Увага! Відео 18+

    До слова, у вересні у Києві невідомий чоловік намагався підпалити себе під будівлею Офісу президента. Правоохоронці встигли загасити полум'я і затримали його

    Теги: Національна поліція України пожежа Одещина чоловік
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    На Одещині чоловік спалив себе біля поліції (відео)