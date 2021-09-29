У Дніпрі люди штурмували магазин вживаного одягу (фото, відео)

За «обновками» в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів

Сьогодні у Дніпрі люди штурмували магазин вживаного одягу. Судячи з кількості охочих потрапити в середину приміщення, це відбувалося в день завезення товару.

Відео опублікував місцевий житель Дмитро, який став свідком того, що відбувається. Автор назвав ці кадри лаконічно – «битва за труси».

На кадрах видно, як 29 вересня люди товпляться на вході в приміщення секонд-хенду. Охоронці при цьому тримають огорожу.

Зазначимо, що за «обновками» в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів.

Більшість користувачів мережі засудили таку поведінку дніпрян. «За речі готові один одному глотки порвати», «Може, там гроші європейці в кишенях залишають», «Давно такого не бачив», «Який кошмар», «Стадо баранів», «Це з діагнозом. Вони від магазину до магазину бігають...».

Але деякі пишуть, що «довели народ». «Чомусь це взагалі не смішно. Зубожілий народ ломиться за обносками», – коментує дніпрянин Олег.

Нагадаємо, американський виробник спортивного одягу Nike попередив про можливий дефіцит своєї продукції через глобальних проблем в логістиці

Нагадаємо, стрімко зростаючий попит на коробки та пакувальні матеріали під час пандемії призвів до скорочення виробництва паперу в Північній Америці. Дефіцит завдав удар американським рітейлерам.

Як раніше повідомлялося, у Європі може початися дефіцит шоколаду та кави через посилення посухи в країнах-виробниках.





.