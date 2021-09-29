  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Дніпрі люди штурмували магазин вживаного одягу (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Більшість користувачів мережі засудили таку поведінку дніпрян - У Дніпрі люди штурмували магазин вживаного одягу (фото, відео)
    Більшість користувачів мережі засудили таку поведінку дніпрян
    фото скріншот відео

    За «обновками» в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів

    Сьогодні у Дніпрі люди штурмували магазин вживаного одягу. Судячи з кількості охочих потрапити в середину приміщення, це відбувалося в день завезення товару.

    Відео опублікував місцевий житель Дмитро, який став свідком того, що відбувається. Автор назвав ці кадри лаконічно – «битва за труси».

    На кадрах видно, як 29 вересня люди товпляться на вході в приміщення секонд-хенду. Охоронці при цьому тримають огорожу.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Дніпрі люди штурмували магазин вживаного одягу (фото, відео)
    У Дніпрі люди штурмували магазин вживаного одягу (фото, відео)

    Зазначимо, що за «обновками» в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів.

    Більшість користувачів мережі засудили таку поведінку дніпрян. «За речі готові один одному глотки порвати», «Може, там гроші європейці в кишенях залишають», «Давно такого не бачив», «Який кошмар», «Стадо баранів», «Це з діагнозом. Вони від магазину до магазину бігають...».

    Але деякі пишуть, що «довели народ». «Чомусь це взагалі не смішно. Зубожілий народ ломиться за обносками», – коментує дніпрянин Олег.

    Нагадаємо, американський виробник спортивного одягу Nike попередив про можливий дефіцит своєї продукції через глобальних проблем в логістиці

    Нагадаємо, стрімко зростаючий попит на коробки та пакувальні матеріали під час пандемії призвів до скорочення виробництва паперу в Північній Америці. Дефіцит завдав удар американським рітейлерам.

    Як раніше повідомлялося, у Європі може початися дефіцит шоколаду та кави через посилення посухи в країнах-виробниках.

    Читайте також: Продовольча змова. Чому хліб, цукор та олія в Україні дорожчі, ніж у Польщі?


    .

    Теги: Дніпро речі магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Дніпрі люди штурмували магазин вживаного одягу (фото, відео)