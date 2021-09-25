Дефіцит паперу в Америці вдарив по рітейлерам, – Bloomberg

Експерти очікують, що напруженість на ринку збережеться до 2023 року

Стрімко зростаючий попит на коробки і пакувальні матеріали під час пандемії призвів до скорочення виробництва паперу в Північній Америці. Дефіцит завдав удар американським рітейлерам, пише Bloomberg.

Обсяги торгівлі в сфері електронної комерції сильно виросли відтоді, як багато споживачів перейшли на віддалену роботу і стали проводити багато часу вдома. У зв’язку з цим деякі паперові фабрики перейшли на виробництво картону, прагнучи задовольнити попит. Іншим заводам довелося припинити роботу на тлі коронакризи. В результаті потужності з виробництва паперу в Північній Америці в 2020 скоротилися майже на п’яту частину в порівнянні з 2019 роком.

Імпорт паперу з-за кордону також сильно скоротився через різке зростання витрат на перевезення товарів та зростаючого попиту на пакувальні матеріали в інших сферах економіки. Обсяг ввезених в США паперу і картону в 2020 році впав на 9,7%. Зараз запаси цих матеріалів настільки обмежені, що деякі комерційні друкарні не можуть отримати потрібний їм папір «за будь-яку ціну», за словами директора дослідницької компанії ERA Forest Products Research Кевіна Мейсона. Віцепрезидент з продажу друкарської компанії Nahan Марк Грофф заявив, що цього літа середня ціна паперу виросла на 16%. Експерт очікує, що напруженість на ринку збережеться до 2023 року.

Президент маркетингової компанії Belardi Wong Поллі Вонг розповіла, що частина її клієнтів не змогли провести осінні рекламні кампанії через перебої в роботі друкарень. За оцінкою Вонг, через дефіцит паперу фірми не встигнуть надрукувати і доставити в американські будинки 100 мільйонів товарних каталогів до Різдва – найбільшому сезону витрат у році, і галузь роздрібної торгівлі охоплює паніка. Статистика показує, що друковані каталоги знову набувають популярності. Професор Джонатан Чжан з Університету Колорадо вважає, що читачі «перевантажені великою кількістю цифрових матеріалів» і повертаються до більш звичних паперових носіїв.

А в супермаркетах США перестало вистачати туалетного паперу і паперових рушників, і деякі магазини встановлюють ліміт покупок, щоб виграти час і поповнити запаси. Книжкові видавництва також повідомляють про проблеми з поставками, необхідними для випуску нових продуктів. Разом з тим, діти повертаються до шкіл після скасування локдауну, і попит на паперові вироби став найвищим за п’ять років.