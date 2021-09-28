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    Nike попередила про глобальний дефіцит взуття

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    Перебої з виробництва і доставки взуття у компанії можуть тривати до весни 2022 року - Nike попередила про глобальний дефіцит взуття
    Перебої з виробництва і доставки взуття у компанії можуть тривати до весни 2022 року
    фото: moodshop.com.ua

    Заводи компанії у В'єтнамі та Індонезії постраждали від ковідних обмежень місцевої влади

    Американський виробник спортивного одягу Nike попередив про можливий дефіцит своєї продукції через глобальних проблем в логістиці. Про це повідомляє BBC.

    Компанія уточнила, що перебої з виробництва і доставки її взуття можуть тривати до весни 2022 року. Причиною проблем стали збої в ланцюжках поставок і брак робочих в Азії. Американський виробник вже знизив прогноз власних продажів на найближчий рік.

    Заводи компанії у В'єтнамі та Індонезії, які виробляють три чверті всього обсягу її взуття, постраждали від ковідних обмежень місцевої влади.

    Вже зараз час для доставки продукції з Азії в Північну Америку збільшилася вдвічі, з 40 до 80 днів.

    У США це вже призвело до нестачі дитячих іграшок, деревини, нового одягу і кормів для домашніх тварин, і, як підсумок, до зростання цін. Інші великі бренди, наприклад, виробник іграшок Hasbro і гігант спортивного одягу Adidas також повідомляли про потенційні проблеми з поставками в сезон святкових розпродажів.

    Нагадаємо, стрімко зростаючий попит на коробки і пакувальні матеріали під час пандемії призвів до скорочення виробництва паперу в Північній Америці. Дефіцит завдав удар американським рітейлерам.

    Як раніше повідомлялося, у Європі може початися дефіцит шоколаду і кави через посилення посухи в країнах-виробниках.

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    Теги: США продукти криза речі
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    Nike попередила про глобальний дефіцит взуття