Московська церква заборонила своїм батюшкам освячувати секс-шопи

Російські священники тепер не зможуть освячувати місця, «що пов'язані з гріхом»

Російська православна церква (РПЦ) заборонила своїм священникам освячувати секс-шопи, нічні клуби та лікарні, де роблять аборти. Про це заявив голова навчального комітету РПЦ протоієрей Максим Козлов.

«Як сказано у преподобного Максима Сповідника, немає речей поганих за своєю природою – є речі погані за своїм вживання», – заявив Козлов.

За його словами, російські священники постійно освячують різноманітні приміщення та речі, «однак вони повинні використовуватися на благо». Не варто освячувати те, що пов'язано з гріхом, резюмував протоієрей.

Загалом російські священники полюбляють освячувати зброю та інші стратегічні об'єкти.

Освячення компресорної установки на родовищі природного газу Фото: РІА Новини

Як пишуть російські ЗМІ, нещодавно у місті Лиски Воронезької області РФ священник освятив аніме-магазин. Він підкреслив, що аніме – це вид мистецтва, в якому важлива не форма, а ідея, яка закладена в ньому. За словами господаря магазину, після того як приміщення освятили, в нього прийшли місцеві жителі та майже всі розкупили.

Раніше у Томську священник освятив магазин пива. В єпархії пояснили, що батюшка працював на території місцевого заводу світлотехніки й освячував його, а вхід до пивного магазину нібито знаходиться поруч з підприємством. Священник отримав чимало критики через це освячення.

«Я проходив повз цього магазину і там кульки вивісили, так можна все, що завгодно сфотографувати. Я ходжу повз різних закладів. Ідеш іноді, а там магазин 18+. Теж можна підловити і сказати «поп з секс-шопу вийшов». Тим більше немає прямих фотографій, що я якісь пляшки освячую», – заявив тоді священник.