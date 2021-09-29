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    Московська церква заборонила своїм батюшкам освячувати секс-шопи

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    Предстаавники РПЦ полюбляють освячувати зброю - Московська церква заборонила своїм батюшкам освячувати секс-шопи
    Предстаавники РПЦ полюбляють освячувати зброю
    фото з відкритих джерел

    Російські священники тепер не зможуть освячувати місця, «що пов'язані з гріхом»

    Російська православна церква (РПЦ) заборонила своїм священникам освячувати секс-шопи, нічні клуби та лікарні, де роблять аборти. Про це заявив голова навчального комітету РПЦ протоієрей Максим Козлов.

    «Як сказано у преподобного Максима Сповідника, немає речей поганих за своєю природою – є речі погані за своїм вживання», – заявив Козлов.

    За його словами, російські священники постійно освячують різноманітні приміщення та речі, «однак вони повинні використовуватися на благо». Не варто освячувати те, що пов'язано з гріхом, резюмував протоієрей.

    Загалом російські священники полюбляють освячувати зброю та інші стратегічні об'єкти.

    Освячення компресорної установки на родовищі природного газу Фото: РІА Новини
    Освячення компресорної установки на родовищі природного газу Фото: РІА Новини

    Як пишуть російські ЗМІ, нещодавно у місті Лиски Воронезької області РФ священник освятив аніме-магазин. Він підкреслив, що аніме – це вид мистецтва, в якому важлива не форма, а ідея, яка закладена в ньому. За словами господаря магазину, після того як приміщення освятили, в нього прийшли місцеві жителі та майже всі розкупили.

    Раніше у Томську священник освятив магазин пива. В єпархії пояснили, що батюшка працював на території місцевого заводу світлотехніки й освячував його, а вхід до пивного магазину нібито знаходиться поруч з підприємством. Священник отримав чимало критики через це освячення.

    «Я проходив повз цього магазину і там кульки вивісили, так можна все, що завгодно сфотографувати. Я ходжу повз різних закладів. Ідеш іноді, а там магазин 18+. Теж можна підловити і сказати «поп з секс-шопу вийшов». Тим більше немає прямих фотографій, що я якісь пляшки освячую», – заявив тоді священник.

    Теги: Росія церква бізнес РПЦ православна церква магазин
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    Московська церква заборонила своїм батюшкам освячувати секс-шопи