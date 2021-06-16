У Європі може початися дефіцит шоколаду і кави

У найближчому майбутньому поставки певної продукції в Євросоюз можуть постраждати через посуху, що посилилася в інших частинах світу

У Європі може початися дефіцит шоколаду і кави через посилення посухи в країнах–виробниках, повідомляє The Guardian.

«У найближчому майбутньому поставки певної продукції в Євросоюз можуть постраждати через посуху, що посилилася в інших частинах світу. Кава, какао, цукрова тростина, пальмова олія і соєві боби – найбільш чутливі до кліматичних змін імпортні товари», – розповіли дослідники з Вільного університету в Нідерландах.

Пальмова олія є одним з ключових компонентів у виробництві багатьох харчових і домашніх продуктів в Європі, а соєві боби – це основний корм для курей і свиней.

Дослідження, проведене групою R2Water Research and Consultancy, показує, що Європа споживає понад 30% всього виробленого в світі кави. Половина цієї кави виробляється і постачається з Бразилії і В'єтнаму, яким загрожує посуха.

Точно також сильно – на 100% – Європа залежить від поставок какао–бобів з Індонезії, Малайзії, Кот–д'Івуару і Гани, де посуха стає щорічним явищем, з яким змушені рахуватися виробники.

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