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    Події в Україні

    У Дніпрі прогриміли нові вибухи: працювала система ППО

    11 березня російськи окупанти вперше випустили ракети по Дніпру - У Дніпрі прогриміли нові вибухи: працювала система ППО
    11 березня російськи окупанти вперше випустили ракети по Дніпру

    Жертв і руйнувань у Дніпрі внаслідок удару 12 березня немає

    Сьогодні, 12 березня, близько 6 години ранку у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Про це повідомили соцмережі.

    Згодом мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що в місті працювала протиповітряна оборона.

    «Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

    За попередніми даними, жертв і руйнувань немає.

    Нагадаємо, 11 березня російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Зокрема, ракета вдарилапоблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику. У будівлі фабрики на площі 200 м кв. виникла пожежа.

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    У Дніпрі прогриміли нові вибухи: працювала система ППО
    У Дніпрі прогриміли нові вибухи: працювала система ППО
    У Дніпрі прогриміли нові вибухи: працювала система ППО
    У Дніпрі прогриміли нові вибухи: працювала система ППО
    У Дніпрі прогриміли нові вибухи: працювала система ППО

    Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.

    Теги: Росія окупанти ЗСУ Борис Філатов війна Дніпро #stoprussia
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    У Дніпрі прогриміли нові вибухи: працювала система ППО