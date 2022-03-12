У Дніпрі прогриміли нові вибухи: працювала система ППО

Жертв і руйнувань у Дніпрі внаслідок удару 12 березня немає

Сьогодні, 12 березня, близько 6 години ранку у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Про це повідомили соцмережі.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що в місті працювала протиповітряна оборона.

«Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, 11 березня російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Зокрема, ракета вдарилапоблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику. У будівлі фабрики на площі 200 м кв. виникла пожежа.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.