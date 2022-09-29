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У Дніпрі прогриміли вибухи (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Дніпрі прогриміли вибухи (відео)
У Дніпрі пролунали гучні вибухи
фото: u_now

Після прильоту в Дніпрі почалася пожежа

У Дніпрі, 29 вересня, пролунали вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Дніпрі чути звуки вибухів», – йдеться у повідомленні.

Через три хвилини місцеві мешканці почули ще звуки вибухів.

На теперішній момент офіційної інформації стосовно вибухів немає.

Також вибухи лунають у Запоріжжі, повідомляють місцеві пабліки.

Як відомо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення. Згодом стало відомо, що загинуло двоє дітей

Крім того, сьогодні зранку, 29 вересня, окупанти вдруге обстріляли Дніпропетровщину. Рашисти били забороненими касетними снарядами. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.

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Теги: Дніпро укриття відео тривога

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