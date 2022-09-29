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Окупанти вдарили по Дніпру потужною радянською ракетою Х-22 (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Дніпру потужною радянською ракетою Х-22 (фото)
Окупанти б'ють по українських містах старими ракетами
фото з відкритих джерел

Бойова частина ракети Х-22 важить понад 900 кг, а довжина ракети – понад 11 метрів

Вночі 29 вересня російські військові завдали удару по Дніпру радянською ракетою Х-22. Про це повідомив в ефірі національного телеефіру речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише vlasti.net.

За його словами, бойова частина цієї ракети важить понад 900 кг, а довжина ракети – понад 11 метрів.

«Вночі близько 1:00 була застосована по Дніпру ракета Х-22. Це велика і потужна ракета, якою також влучили у Кременчуцький ТРЦ. Це дуже руйнівна та неточна ракета», – сказав Ігнат.

Також він додав, що Х-22 є дуже швидкими ракетами, для протидії яким потрібні сучасні системи ППО.

Ракета Х-22 розроблялася з 1958 року та на озброєння була офіційно прийнята у 1971 році.

Вирва від ракети Х-22 у Дніпрі:

Окупанти вдарили по Дніпру потужною радянською ракетою Х-22 (фото) фото 1

Як відомо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення. 

Згодом мер розповів жахливі подробиці трагедії в Дніпрі.

Крім того, сьогодні зранку, 29 вересня, окупанти вдруге обстріляли Дніпропетровщину. Рашисти били забороненими касетними снарядами. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.

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Теги: Дніпро окупанти ракета війна

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