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    Події в Україні

    У Дніпрі рятують втретє пораненого бійця-сироту: куля пройшла через скроню

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    Молодого військового поранив снайпер на Донбасі - У Дніпрі рятують втретє пораненого бійця-сироту: куля пройшла через скроню
    Молодого військового поранив снайпер на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    Військовослужбовець отримав важке поранення в населеному пункті Гірське Донецької області

    У Дніпрі рятують 27-річного українського бійця, пораненого снайпером на Донбасі 29 серпня. Про це розповів у Facebook гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко.

    Військовослужбовець отримав важке поранення в населеному пункті Гірське Донецької області. Це вже третє поранення бійця.

    На позиції йому надали першу медичну допомогу, після чого евакуювали в лікарню Мечникова.

    «Доставлений у вкрай важкому стані – кома 2, ШВЛ, медикаментозна седація. Відразу в операційну. Кращі нейрохірурги Мечникова провели важку багатогодинну операцію. Куля увійшла в скронево-тім'яну область зліва, діаметрально вийшла з іншого боку черепа», – написав Риженко.

    Стан потихеньку стабілізувався на п'ятий день після операції.

    «Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують, як рідного сина. Попереду довгий шлях лікування, болісних переживань і боротьби за життя молодого героя. Андрій – сирота. Вдома ніхто не чекає. А зараз тихо шиплять апарати, заглушаючи крик його душі», – зазначив гендиректор лікарні.

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    Теги: Донбас снайпер
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    У Дніпрі рятують втретє пораненого бійця-сироту: куля пройшла через скроню