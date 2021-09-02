Ситуація на фронті: двох українських військових поранено

У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння

Обидва бійці отримали осколкові поранення

Протягом минулої доби, 1 вересня, на Донбасі зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

У напрямку Золотого-4 російські найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку селища Піски ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю. Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 2 вересня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

«Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, Україна у Контактній групі вимагає вжити заходів для припинення вогню на Донбасі.