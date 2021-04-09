Делегація США відвідала підрозділи захисників України на Донбасі (фото)

Представники США відвідали підрозділи ЗСУ, які виконують завдання на лінії зіткнення на Донбасі

Уряд США глибоко занепокоєний ситуацією, яка складається навколо кордонів України

Нещодавно в районі операції Об’єднаних сил на Донбасі пройшов робочий візит американської делегації на чолі із Аташе з питань армії та оборони полковником Бріттані Стюарт. Фото та пресреліз оприлюднені 9 квітня на сайті Міністерства оборони України.

«Заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов ознайомив американську делегацію з поточною безпековою та оперативною ситуацією на фронті. Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником, поспілкувались із українськими захисниками та вкотре переконались в присутності російсько-окупаційних військ на Сході України», – йдеться в повідомленні.

Полковник Стюарт зауважила: «Уряд США глибоко занепокоєний ситуацією, яка складається навколо кордонів України та всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України».

Також в ході візиту, іноземна делегація відвідала меморіальні комплекси полеглим воїнам. Під час церемонії покладання квітів вони віддали шану героям, які загинули захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з початку 2021 року загинуло 26 українських воїнів.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

З минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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