  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь - Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі
    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Окупанти за добу вісім разів порушили режим тиші

    Протягом минулої доби, 31 серпня, на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

    Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

    Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.

    Біля Мар’їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

    «На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – додали у штабі.

    Станом на 7 годину ранку, 1 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – резюмується у звіті.

    Напередодні стало відоме ім’я українського бійця, який загинув під ворожим обстрілом на Луганщині 30 серпня. Це військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 27-річний Роман Задорожний із Львівської області.

    Зазначимо, Роман Задорожний – дев’ята бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі