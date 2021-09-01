Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Окупанти за добу вісім разів порушили режим тиші

Протягом минулої доби, 31 серпня, на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Мар’їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – додали у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 1 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – резюмується у звіті.

Напередодні стало відоме ім’я українського бійця, який загинув під ворожим обстрілом на Луганщині 30 серпня. Це військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 27-річний Роман Задорожний із Львівської області.

Зазначимо, Роман Задорожний – дев’ята бойова втрата ЗСУ з початку серпня.