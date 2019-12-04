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    Думки вголос

    Живуть в своєму світі. Журналістка Пліхіна висміяла похорон снайпера, який загинув на Донбасі

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Живуть в своєму світі. Журналістка Пліхіна висміяла похорон снайпера, який загинув на Донбасі

    Вони дивляться російські і серіали, їм байдуже, що відбувається в країні

    Мовою оригіналу

    Вы уже, наверное, видели этот скрин. Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина на своей Фейсбук-странице обхохотала похороны снайпера Дениса Волочаева. Нашего героя, который погиб на Донбассе.

    Она потом убрала этот пост. Извинилась.

    Но страшно другое. Я вижу таких «плихиных» каждый день. Это маникюрша, это девушка на ресепшине, это портниха, это продавщица мандаринов... Они живут в своем маленьком обывательском мирке, смотрят российские сериал и им абсолютно безразлично, что происходит в стране.

    Хотя нет, не совсем безразлично. При Януковиче шеллак стоил дешевле, а потом подорожал.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас війна
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