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    У Дніпрі спортсмени вигадали нову забаву – грають у хокей веслами (фото)

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    У весло-хокей можуть грати чоловіки, жінки та навіть діти - У Дніпрі спортсмени вигадали нову забаву – грають у хокей веслами (фото)
    У весло-хокей можуть грати чоловіки, жінки та навіть діти
    фото: suspilne.media

    Полем для нової розваги слугує замерзла річка

    У Дніпрі каякери вигадали нову гру – весло-хокей, в якій м’яка шайба, замість ключок – весла, а поле – замерзла річка. Про це повідомляє «Суспільне». За словами організатора клубу каякерів Станіслава Колкунова, ідея виникла спонтанно, після новорічних свят.

    Дніпрянин Гарік у клубі вже два роки, каже: був присутнім у той день, коли вигадали гру і вона йому дуже сподобалась.

    «Падали, є синці, але я отримав море задоволення. Грав, як нападник, але не забив жодного гола, падаю з ніг», – розповідає чоловік.

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    У Дніпрі спортсмени вигадали нову забаву – грають у хокей веслами (фото)
    У Дніпрі спортсмени вигадали нову забаву – грають у хокей веслами (фото)
    У Дніпрі спортсмени вигадали нову забаву – грають у хокей веслами (фото)
    У Дніпрі спортсмени вигадали нову забаву – грають у хокей веслами (фото)
    фото: suspilne.media

    Станіслав Колкунов говорить, гра виникла випадково, тиждень тому, коли під час святкування дня народження членів клубу бешкетували на льоду з веслами. Чоловік наголошує, за безпекою учасників пильно слідкують.

    «На будь-якому льоду головне мати в руках жердину чи ,як у нашому випадку, весло і тоді ризик мінімальний. Граємо лише коли крига дуже товста, приблизно 20-30 см. Тим паче, нас підготовлював та страхував сертифікований водолаз», – каже організатор.

    Весло-хокей проводився двічі, тому чітко встановлених правил ще немає. Як зазначає співорганізаторка заходу Галина, вони у процесі їхнього створення, до наступних ігор планують підготуватись серйозніше.

    «Зробимо естетичнішу шайбу, поставимо ворота, гадаю, що і табло з’явиться, все буде», – розповідає жінка.

    Любителі професійного хокею теж не залишились осторонь, долучаються до гри на ковзанах.

    У весло-хокей можуть грати чоловіки, жінки та навіть діти. Участь безкоштовна.

    Організатори клубу планують і надалі проводити гру та хочуть, щоб про них дізнались інші каякери Дніпра та організували свої команди. Тоді з’явиться можливість створити міжклубні змагання.

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    Теги: США ГРУ діти алкоголь самогубство хокей річка жінка чоловік час море TikTok
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    У Дніпрі спортсмени вигадали нову забаву – грають у хокей веслами (фото)