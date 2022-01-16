У Дніпрі спортсмени вигадали нову забаву – грають у хокей веслами (фото)

У весло-хокей можуть грати чоловіки, жінки та навіть діти

Полем для нової розваги слугує замерзла річка

У Дніпрі каякери вигадали нову гру – весло-хокей, в якій м’яка шайба, замість ключок – весла, а поле – замерзла річка. Про це повідомляє «Суспільне». За словами організатора клубу каякерів Станіслава Колкунова, ідея виникла спонтанно, після новорічних свят.

Дніпрянин Гарік у клубі вже два роки, каже: був присутнім у той день, коли вигадали гру і вона йому дуже сподобалась.

«Падали, є синці, але я отримав море задоволення. Грав, як нападник, але не забив жодного гола, падаю з ніг», – розповідає чоловік.

Станіслав Колкунов говорить, гра виникла випадково, тиждень тому, коли під час святкування дня народження членів клубу бешкетували на льоду з веслами. Чоловік наголошує, за безпекою учасників пильно слідкують.

«На будь-якому льоду головне мати в руках жердину чи ,як у нашому випадку, весло і тоді ризик мінімальний. Граємо лише коли крига дуже товста, приблизно 20-30 см. Тим паче, нас підготовлював та страхував сертифікований водолаз», – каже організатор.

Весло-хокей проводився двічі, тому чітко встановлених правил ще немає. Як зазначає співорганізаторка заходу Галина, вони у процесі їхнього створення, до наступних ігор планують підготуватись серйозніше.

«Зробимо естетичнішу шайбу, поставимо ворота, гадаю, що і табло з’явиться, все буде», – розповідає жінка.

Любителі професійного хокею теж не залишились осторонь, долучаються до гри на ковзанах.

У весло-хокей можуть грати чоловіки, жінки та навіть діти. Участь безкоштовна.

Організатори клубу планують і надалі проводити гру та хочуть, щоб про них дізнались інші каякери Дніпра та організували свої команди. Тоді з’явиться можливість створити міжклубні змагання.

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