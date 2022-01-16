Безхатько назвав себе богом та штовхнув під потяг метро жінку (фото)

40-річна Мішель Алісса Го чекала на південній платформі, коли її виштовхнули на залізничні колії

Безпритульний у Нью-Йорку розправився із 40-річною жінкою

У Нью-Йорку на Таймс-сквер безхатько штовхнув 40-річну жінку під потяг метро. Від отриманих травм потерпіла загинула. Про це пише nypost.com.

У суботу ввечері, 15 січня, розпочався судовий процес над чоловіком, який підійшов до незнайомої йому жінки та без причин штовхнув її під вагон метро. 40-річна потерпіла загинула. Підозрюваний зізнався у вбивстві та заявив, що він це зробив, бо «він – це Бог».

Саймон Марсіаль вилаявся на журналістів і сказав, що він Бог. Фото: nypost.com

«Тому що я – Бог і я можу так робити», – сказав підсудний Саймон Марсьяль.

Згодом чоловік додав, що нібито жертва вкрала у нього куртку. У поліції повідомили, що вбивця та його жертва не були знайомими. Перед вбивством чоловік наближався до іншої жінки, проте та, запідозривши щось, відійшла від нього.

Після того, як Саймон Марсьяль штовхнув на колію потерпілу, він сів на інший потяг, де його через 13 хвилин затримали.

Раніше повідомлялося, що бездомний собака з Запоріжжя переїхав у Нью-Йорк і став моделлю Vogue.

Також на Київщині безхатько вбив товариша через гроші та алкоголь. Чоловік розповів, що останнім часом жив за кошти постраждалого, а вбив старенького через те, що останній не захотів давати йому грошей на випивку.