Дитяче самогубство: найчастіше діти обирають пігулки, аби звести рахунки із життям

заборона продажу ліків для дітей є лише першим кроком для подолання проблеми самогубства

Верховна Рада має терміново заборонити продаж лікарських засобів дітям, - Радуцький

В Україні з початку 2021 року правоохоронці фіксують різке зростання кількості спроб дитячих самогубств. Якщо впродовж минулого року було 123 таких випадки, то від початку поточного року – вже 101. Про це написав глава парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

Радуцький заявив, що Верховна Рада має терміново заборонити продаж лікарських засобів дітям. За даними ВООЗ, при спробах самогубства у 60% випадків підлітки обирають саме пігулки. За словами Радуцького, ліки є найбільш доступним для дітей способом вкоротити собі віку.

Він розповів, що у лютому Комітет запропонував Дітям хочуть заборонити продавати ліки: чи зупинить це «епідемію самогубств» заборонити продаж медичних препаратів особам до 14 років. Ця ініціатива майже місяць перебувала на порядку денному парламенту.

«Закликаю колег внести законопроєкт до порядку денного одного з найближчих позачергових засідань. Це питання треба розглянути терміново», – наголосив глава Комітету.

Радуцький зауважив, що жодні «політичні ігри» не можуть бути важливішими за життя дітей.

Глава парламентського Комітету також заявив, що заборона продажу ліків для дітей є лише першим кроком для подолання проблеми.

Як додав Радуцький, найближчим часом влада повинна розробити комплексну програму, щоб боротися із зростанням кількості дитячих самогубств.

Нагадаємо, у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям. У передсмертній записці написала, що у школі її «булили», і терпіти це вона більше не хотіла. В поліції відкрили кримінальне провадження.