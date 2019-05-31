У ДТП на Хмельниччині загинули троє людей, серед них дитина



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Аварія сталася 31 травня неподалік Кам'янця-Подільського Фото: Нацполіція

54-річний водій Chevrolet здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля марки Chevrolet Aveo і вантажівки MAN поблизу села Колибаївка Кам'янець-Подільського району загинули двоє дорослих та дитина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

Правоохоронці зазначають, що аварія сталася 31 травня, близько першої години дня. За попередніми даними, 54-річний водій Chevrolet, рухаючись у напрямку Кам'янця-Подільського, не врахував дорожньої обстановки, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем під керуванням 53-річного жителя Чернівецької області.

«Серед загиблих - водій легковика та його пасажири - 25-річна мати з трирічною донькою. Водій вантажівки не постраждав», - уточнили в поліції.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

Нагадаємо, 30 травня сталася смертельна ДТП під Києвом: BMW на шаленій швидкості влетів під фуру і загорівся.