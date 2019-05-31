Смертельна ДТП під Києвом: BMW на шаленій швидкості влетів під фуру і загорівся (фото, відео)



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Від автомобіля майже нічого не залишилося Фото: Інформатор

Водій BMW помер на місці ДТП

У четвер, 30 травня, на Житомирській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП. Поруч з населеним пунктом Копилів у напрямку Житомира BMW на швидкості більше 200 км/год влетів під фуру.

Трагічна аварія трапилася близько 18:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія фури, його транспорт був припаркований на узбіччі, коли він відчув сильний удар. Вийшовши, він побачив, що під його вантажним авто знаходиться легковик, який фактично повністю виявився придавленим. Водій BMW був мертвий. Легкова машина загорілася.

На місце оперативно прибули співробітники ДСНС і ліквідували загоряння, вони ж дістали авто з під фури. Після чого вилучили і останки тіла загиблого.

Власник вантажного автомобіля не постраждав. А на спідометрі BMW стрілка зупинилася на цифрі 210 кілометрів на годину. Від самого автомобіля майже нічого не залишилося.

На місце приїхали його родичі, вони знаходилися в шоковому стані.

На місці працювали правоохоронці, медики і рятувальники. Деталі події встановлюються.

Як повідомлялося, у ніч на 31 травня на Оболонському проспекті в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: Ravon врізався у припаркований на проспекті Chevrolet Aveo і вилетів на узбіччя.