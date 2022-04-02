У Харкові через ворожі обстріли були масштабні пожежі
Аби ліквідувати загоряння, рятувальникам знадобилося сім годин
У Харкові в результаті атак російських окупантів і обстрілів сталися масштабні пожежі в Київському і Московському районах міста. Рятувальники загасили полум'я після тривалої боротьби з вогнем. Про це 2 квітня повідомляє пресслужба ДСНС.
Усього за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 75 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 67, на розбирання завалів – 3 та 5 – на допомогу населенню.
Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Київському районі міста Харкова. Горіли складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв. м», – ідеться в повідомленні.
Щоб загасити полум'я, пожежникам знадобилося шість годин.
«Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі міста Харкова. Горіли складські та ангарні приміщення, а також 15 гаражів гаражного кооперативу. Загальна площа пожежі склала близько 2000 кв. м. Рятувальники ліквідовували пожежу протягом 7 годин», – розповіли в ДСНС.
Крім того, піротехнічні підрозділи знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.
Раніше повідомлялося, що вночі у Харкові тривав хаотичний артилерійський обстріл житлових районів. По області – бої тривають в Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поряд, евакуювали ще 1500 осіб.
Нагадаємо, триває 38-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили РФ продовжують збройну агресію проти України.
Раніше «Главком» повідомляв про активне переміщення військ РФ в окупованому Придністров’ї.
При цьому так звані придністровські миротворці одягнули шеврони зі знаком «Z».