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    Події в Україні

    У Харкові через ворожі обстріли були масштабні пожежі

    Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Київському районі міста Харкова - У Харкові через ворожі обстріли були масштабні пожежі
    Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Київському районі міста Харкова
    фото з відкритих джерел

    Аби ліквідувати загоряння, рятувальникам знадобилося сім годин

    У Харкові в результаті атак російських окупантів і обстрілів сталися масштабні пожежі в Київському і Московському районах міста. Рятувальники загасили полум'я після тривалої боротьби з вогнем. Про це 2 квітня повідомляє пресслужба ДСНС.

    Усього за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 75 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 67, на розбирання завалів – 3 та 5 – на допомогу населенню.

    Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Київському районі міста Харкова. Горіли складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв. м», – ідеться в повідомленні.

    Щоб загасити полум'я, пожежникам знадобилося шість годин.

    «Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі міста Харкова. Горіли складські та ангарні приміщення, а також 15 гаражів гаражного кооперативу. Загальна площа пожежі склала близько 2000 кв. м. Рятувальники ліквідовували пожежу протягом 7 годин», – розповіли в ДСНС.

    Крім того, піротехнічні підрозділи знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

    Раніше повідомлялося, що вночі у Харкові тривав хаотичний артилерійський обстріл житлових районів. По області – бої тривають в Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поряд, евакуювали ще 1500 осіб.

    Нагадаємо, триває 38-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили РФ продовжують збройну агресію проти України.

    Раніше «Главком» повідомляв про активне переміщення військ РФ в окупованому Придністров’ї.

    При цьому так звані придністровські миротворці одягнули шеврони зі знаком «Z».

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    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна обстріл рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові через ворожі обстріли були масштабні пожежі