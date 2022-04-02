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    Події в Україні

    Нічна атака на Полтаву: яка зараз ситуація в місті

    Не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах міста - Нічна атака на Полтаву: яка зараз ситуація в місті
    Не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах міста
    фото: ДСНС

    Кількість постраждалих уточнюється

    Внаслідок ракетних ударів по Полтаві, у ніч проти суботи, 2 квітня, постраждали інфраструктурні обʼєкти міста. Про це повідомив мер міста Олександр Мамай у Facebook.

    «Сьогодні вночі російський ворог здійснив обстріли по Полтаві. Не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах міста. Наразі рятувальники та пожежники виконують усі необхідні роботи», – написав Мамай.

    Про кількість жертв наразі нічого не відомо, за словами мера міста, кількість постраждалих уточнюється.

    Як повідомлялося, у результаті обстрілу російськими окупантами сьогодні вночі, 2 квітня, околиці Кривого Рогу, жертв немає.

    Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.

    Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі. Також у Дніпрі чути було вибухи.

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    Теги: росія Полтава окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Нічна атака на Полтаву: яка зараз ситуація в місті