Нічна атака на Полтаву: яка зараз ситуація в місті

Не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах міста

Кількість постраждалих уточнюється

Внаслідок ракетних ударів по Полтаві, у ніч проти суботи, 2 квітня, постраждали інфраструктурні обʼєкти міста. Про це повідомив мер міста Олександр Мамай у Facebook.

«Сьогодні вночі російський ворог здійснив обстріли по Полтаві. Не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах міста. Наразі рятувальники та пожежники виконують усі необхідні роботи», – написав Мамай.

Про кількість жертв наразі нічого не відомо, за словами мера міста, кількість постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, у результаті обстрілу російськими окупантами сьогодні вночі, 2 квітня, околиці Кривого Рогу, жертв немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.

Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі. Також у Дніпрі чути було вибухи.