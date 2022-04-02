У Кремлі знайшли виправдання, чому газ досі поставляється в Європу не за рублі

Пєсков заявив, що блокування не стосується вже проплаченого блакитного палива

Країна-агресорка продовжує постачати газ в Європу, попри погрози Путні перекрити трубу, якщо європейці не платитимуть за паливо російськими рублями. Про це пише Reuters.

У Росії вже намагаються усіляко пояснити, чому 1 квітня в Європу продовжили постачати газ. Мовляв, блокування не стосується вже проплаченого блакитного палива.

Так, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що відповідний указ Володимира Путіна ніяк не вплине на вже проплачений газ. Мовляв, проблеми виникнуть вже у другій половині квітня, коли необхідно буде робити чергову оплату за паливо.

«Чи означає це, що якщо не буде підтвердження в рублях, то з 1 квітня поставки газу будуть припинені? Ні, і це не випливає з указу», – підкреслив Пєсков.

Зазначимо, що 31 березня Володимир Путін підписав указ. Згідно з документом розрахунок за газ з «недружніми країнами» повинен відбуватися винятково у рублях.

До слова, 1 квітня, понад 30 країн долучилися до кампанії з насичення нафтою ринку, щоб досягти зниження цін на цей енергоресурс. Різні держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ «перетворити енергетичні ресурси на зброю», спрямовану проти США, держав Європи та інших країн.