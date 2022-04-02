РФ готує війська в Придністров’ї для провокацій на кордоні України - Генштаб

Оперативна інформація щодо російського вторгнення в Україну станом на ранок 2 квітня

Триває 38-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили РФ продовжують збройну агресію проти України.

Ворог активізував роботу з так званими добровольцями. 1 квітня цього року міністерством оборони Росії було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 4 квітня по 23 травня 2022 року. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 квітня.

Водночас активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.

Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадирівців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.

Угрупованням військ Збройних сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито дев’ять ворожих атак. Наші воїни знищили вісім танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та десять артилерійських систем.

Раніше «Главком» повідомляв про активне переміщення військ РФ в окупованому Придністров’ї.

При цьому так звані придністровські миротворці одягнули шеврони зі знаком «Z».