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    На червоній гілці столичного метро закрито центральні станції

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    На червоній гілці столичного метро закрито центральні станції

    Станції «Хрещатик», «Університет» і «Театральна» зачинено на вхід та вихід

    Сьогодні, 2 серпня, близько 10:45 на Святошинсько-Броварській лінії столичного метро закрилися на вхід та вихід три станції. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Станцію «Хрещатик» зачинено на вхід та вихід для пасажирів з технічних причин. Також на вхід та вихід не працюють станції «Університет» і «Театральна», - йдеться в повідомленні.

    Рух по червоній лінії організовано від станції «Академмістечко» до станції «Вокзальна» і від станції «Арсенальна», до станції «Лісова».

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    Нагадаємо, 1 серпня близько 12:30 закрилися на вхід та вихід станція метро «Театральна» та пересадка на станцію «Золоті ворота».

    Як повідомили у КП «Київський метрополітен», надійшов анонімний дзвінок про мінування.

    Нагадаємо також, що 17 липня надійшло повідомлення про мінування станції метро «Палац спорту»

    21 червня близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

    Всі повідомлення виявилися хибними.

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