У Києві затримали псевдомінера гіпермаркету, який хотів помститися охоронцям



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Чоловік телефоном повідомив про замінування гіпермаркету

Причиною неправдивого повідомлення про закладену вибухівку став конфлікт із охороною магазину напередодні

У вівторок, 30 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні гіпермаркету на вулиці Здолбунівській у Києві знаходиться вибуховий пристрій.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехнічна служба, рятувальники та патрульні поліцейські. Правоохоронці ретельно оглянули «замінований» об’єкт і територію, прилеглу до нього. У результаті перевірки жодних підозрілих предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Як розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, отримавши інформацію про замінування, працівники відділу кримінальної поліції почали проводити оперативно-розшукові заходи: «Близько години нам знадобилося, аби встановити місцезнаходження зловмисника. Ним виявився уродженець Львівської області, 1984 року народження, який раніше не мав проблем із законом».

Під час спілкування із правопорушником поліцейські з’ясували, навіщо він «замінував» гіпермаркет. Причиною неправдивого повідомлення про закладену вибухівку став конфлікт із охороною магазину напередодні: у такий спосіб чоловік вирішив помститися.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

«Псевдомінера затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому загрожує до шести років позбавлення волі»,- додав Кабанченко.