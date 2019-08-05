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    Жінку, яка «мінувала» київський аеропорт, можуть запроторити до психлікарні

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    Через повідомлення про мінування пасажирів аеропорту було евакуйовано - Жінку, яка «мінувала» київський аеропорт, можуть запроторити до психлікарні
    Через повідомлення про мінування пасажирів аеропорту було евакуйовано
    Фото: Інформатор

    Прокуратура наполягає на примусовому лікуванні жінки

    Київською місцевою прокуратурою №9 скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 38-річної жительки Київської області, яка зробила хибне повідомлення про підготовку вибуху в міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського (Жуляни). Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Нагадаємо, в кінці квітня цього року на лінію екстреного виклику поліції «102» надійшло повідомлення про підготовку вибуху в міжнародному аеропорту «Київ».

    При перевірці вказаного об’єкту було встановлено, що інформація про підготовку вибуху не відповідає дійсності та є завідомо неправдивою.

    Оперативними заходами «мінерку» вдалося встановити та затримати. Нею виявилася жінка, яка перебуває на обліку у психіатричній лікарні.

    «Враховуючи хронічне психічне захворювання громадянки, Київською місцевою прокуратурою №9 скеровано до Солом’янського районного суду клопотання про застосування до підозрюваної примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу», - повідомили у прокуратурі.

    Нагадаємо, 30 липня поліція затримала чоловіка, який повідомив про мінування приміщенні гіпермаркету на вулиці Здолбунівській у Києві.

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