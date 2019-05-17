У Харкові попрощалися з бійцем штурмового батальйону «Донбас»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українського бійця поховають на Алеї Слави на міському кладовищі

Андрія Безверхнього убив ворожий снайпер у бою під Попасною

У Харкові попрощалися з 25-річним гранатометником окремого штурмового батальйону «Донбас-Україна» Антоном Безверхнім, який загинув у бою в районі Попасної Луганської області, відбулася в Харкові. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що крім рідних провести загиблого в останню путь прийшли близько 200 однополчан, друзів, представників громадських організацій. «Люди тримали прапори України і прапори з емблемою батальйону «Донбас-Україна», - йдеться у повідомленні.

Поминальну службу провів настоятель храму Іоанна-Богослова УПЦ КП отець Віктор (Маринчак): саме він під час «російської весни» ховав у храмі активістів Євромайдану від переслідування тітушками.

Антона Безверхнього поховають на Алеї Слави на міському кладовищі під триразовий військовий салют.

На Алеї слави вже поховано 204 бійці, які загинули в АТО.

За словами однополчан Антона, він був веселим, життєрадісним хлопцем, любив собак, колись у нього був пес породи пітбуль, на його честь він і вибрав свій позивний. Як гранатометник він був майстром точного влучення в ціль, добре володів іншою зброєю. У бою під Попасною ворожий снайпер убив його пострілом в шию...

Однополчани привезли на церемонію прощання цуценя пітбуля на кличку "Буч". Це цуценя Антон купив і ростив у своєму бліндажі, мріючи виростити з нього пса-захисника. За словами товаришів по службі, вони хочуть передати цуценя рідним Антона, а якщо не вийде - заберуть з собою на згадку про нього.

Побратими показали журналістам прапор, створений Антоном за його власним проектом невдовзі після загибелі однополчанки Яни Червоної. На жовто-блакитному полотнищі - заклик помститися за Яну.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 4 квітня в Харкові біля пам'ятника Тарасу Шевченку на громадянській панахиді попрощалися з кулеметницею 54-ї бригади Яною Червоною, яка загинула під час масованої мінометної атаки в районі села Новозванівка Попаснянського району. Яна Червона похована на Алеї Слави на 18-му кладовищі в Харкові.