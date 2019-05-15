У «реабілітаційному центрі» Харкова тримали в заручниках 15 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наркозалежних насильно утримували в орендованому будинку Фото: Нацполіція

Пацієнтам не надавали ніякої медичної допомоги, хоча з їхніх родичів щомісяця стягували до 15 тисяч гривень

У Харкові правоохоронці припинили діяльність псевдореабілітаційного центру, у якому насильно утримували 15 осіб. Про це в середу, 15 травня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними правоохоронців, ніякого лікування «центр» не надавав. У його штаті не було навіть лікарів, однак пацієнтів силою змушували приймати невідомі препарати.

Зловмисники обіцяли хворим або їхнім родичам повноцінне лікування і всебічну психологічну допомогу. Вартість лікування визначалася організаторами залежно від платоспроможності родичів і становила від 8000 до 15 000 гривень в місяць. Насправді на утримання хворих витрачалися мінімальні суми, зазначили в поліції.

Після отримання грошей організатори розміщували пацієнтів в орендованому приватному будинку на території Харківського району, вікна якого були обладнані металевими ґратами. Вони не мали можливості вільно виходити з приміщення, користуватися мобільними пристроями. За найменші провини пацієнтів до двох діб утримували в закритому приміщенні пов'язаними.

Під час проведення обшуку закладу було виявлено і вилучено 15 блістерів лікарських засобів. Також у будинку директора цього «центру» виявили і вилучили наручники, пістолет Форт, патрони до нього, банківські картки, мобільні телефони, блокноти з бухгалтерськими записами і лікарські препарати. Слідчі дії тривають.