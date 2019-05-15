  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «реабілітаційному центрі» Харкова тримали в заручниках 15 людей

    • Розсилка
    <span>Наркозалежних насильно утримували в орендованому будинку</span> - У «реабілітаційному центрі» Харкова тримали в заручниках 15 людей
    Наркозалежних насильно утримували в орендованому будинку
    Фото: Нацполіція

    Пацієнтам не надавали ніякої медичної допомоги, хоча з їхніх родичів щомісяця стягували до 15 тисяч гривень

    У Харкові правоохоронці припинили діяльність псевдореабілітаційного центру, у якому насильно утримували 15 осіб. Про це в середу, 15 травня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

    За даними правоохоронців, ніякого лікування «центр» не надавав. У його штаті не було навіть лікарів, однак пацієнтів силою змушували приймати невідомі препарати.

    Читайте також

    Зловмисники обіцяли хворим або їхнім родичам повноцінне лікування і всебічну психологічну допомогу. Вартість лікування визначалася організаторами залежно від платоспроможності родичів і становила від 8000 до 15 000 гривень в місяць. Насправді на утримання хворих витрачалися мінімальні суми, зазначили в поліції.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У «реабілітаційному центрі» Харкова тримали в заручниках 15 людей
    У «реабілітаційному центрі» Харкова тримали в заручниках 15 людей
    У «реабілітаційному центрі» Харкова тримали в заручниках 15 людей

    Після отримання грошей організатори розміщували пацієнтів в орендованому приватному будинку на території Харківського району, вікна якого були обладнані металевими ґратами. Вони не мали можливості вільно виходити з приміщення, користуватися мобільними пристроями. За найменші провини пацієнтів до двох діб утримували в закритому приміщенні пов'язаними.

    Під час проведення обшуку закладу було виявлено і вилучено 15 блістерів лікарських засобів. Також у будинку директора цього «центру» виявили і вилучили наручники, пістолет Форт, патрони до нього, банківські картки, мобільні телефони, блокноти з бухгалтерськими записами і лікарські препарати. Слідчі дії тривають.

    Читайте також
    Харків шахрайство наркотики лікарня розслідування поліція лікарські препарати алкоголизм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ