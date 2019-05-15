У Харкові активісти відмовилися прибирати з центральної площі намет «Все для перемоги»



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Міська влада погрожує активістам судом

Намет у 2014 році встановили на ключовому місці, звідки проросійські сили штурмували будівлю Харківської ОДА та намагалися перетворити регіон на «ХНР - активісти

У Харкові активісти, які охороняють волонтерський намет у центрі міста «Все для перемоги», відмовились переносити місце проведення безстрокової акції на площу Захисників України, у Слобідському районі міста. Про це розповів лідер громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» Антон Сосницький, повідомляє «Укрінформ».

«Ми відмовляємось переносити намет «Все для перемоги» з центральної площі Свободи до площі Захисників України, що у Слобідському районі міста. Намет у 2014 році встановлено на ключовому місці. Тоді проросійські сили звідси двічі штурмували будівлю Харківської ОДА та двічі намагалися перетворити регіон на «ХНР». Тому ми нікуди не підемо», - зазначив активіст.

За його словами, міська влада погрожує судом активістам, як організаторам постійного пікету. «До суду готові, не боїмось», - заявив Сосницький.

Як повідомлялося, у Харкові розпорядилися знести волонтерський пункт «Все для перемоги», що простояв на площі Свободи 5 років. Тоді аргументом було те, що намет нагадує людям про війну на Сході України у той час, як новообраний президент Володимир Зеленський заявляє про необхідність припинити вогонь на Донбасі.

У документі за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагається «добровільно у триденний строк» прибрати «самовільно встановлений намет».

Нагадаємо, 12 травня на площі Свободи у центрі міста зібралися півтисячі людей на захист намету «Все для перемоги!», вимагаючи від міської влади захисту цієї локації, що вже п’ять років демонструє містянам матеріали про події на сході України.

13 травня активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» вдруге за день відстояли намет волонтерів у Харкові «Все для перемоги», що на площі Свободи у центрі міста, від комунальників, які з технікою прибули проводити «ремонт».