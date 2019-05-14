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    Лоукостер SkyUp попередив про затримку вже восьми рейсів

    • Розсилка
    Лоукостер SkyUp попередив про затримку вже восьми рейсів

    Затримка двох польотів спричинила збій у подальшому розкладі рейсів

    Несправність одного з літаків авіакомпанії SkyUp Airlines призвела до затримки восьми рейсів у різних напрямках, що мали відбутися 14 травня.

    Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

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    У повідомленні йдеться, що у зв'язку з технічними причинами відбулися зміни у розкладі наступних рейсів авіакомпанії.

    PQ 7123 (Харків - Шарм-ель-Шейх, Єгипет)
    PQ 7132 (Шарм-ель-Шейх, Єгипет - Львів)
    PQ 7131 (Львів - Шарм-ель-Шейх, Єгипет)
    PQ 7120 (Шарм-ель-Шейх, Єгипет - Київ)
    PQ 691 (Київ - Неаполь, Італія)
    PQ 692 (Неаполь, Італія - Київ)
    PQ 791 (Київ - Тенерифе, Іспанія)
    PQ 792 (Тенерифе, Іспанія – Київ)

    Зазначається, що авіакомпанія надає всі послуги, передбачені правилами перевезень у разі затримки авіарейсів:

    • Іногороднім туристам рейсів PQ7123 та PQ7131 було надано проживання, а пасажирам рейсів PQ 7132 та PQ 7120 продовжено проживання у готелях.
    • Пасажирам рейсів PQ691 та PQ692, які вчасно прибули в аеропорт, надані прохолодні напої і сендвічі. Також на борт замовлено гаряче харчування.
    • Пасажири рейсів PQ791 та PQ792 були завчасно проінформовані щодо змін у розкладі. Тим туристам, які прибувають в аеропорт на попередньо запланований час вильоту, надаються напої та харчування.

    Раніше повідомлялося, що два рейси SkyUp в аеропорту «Львів» затримуються. Тоді PR-директор компанії SkyUp Наталія Калініченко заявила, що затримка виникла через невелику несправність, наразі очікується, що для літака доправлять необхідну для ремонту деталь.

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