У Херсоні поліція перевіряла «замінований» залізничний вокзал

Небезпечних предметів не виявили

8 січня близько 18 години поліція Херсонської області отримала інформацію про замінування Херсонського залізничного вокзалу. Евакуювали близько 50 людей, правоохоронці дві години обстежували вокзал. Небезпечних предметів не виявили. Про це сказав тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій Нацполіції в області Андрій Кований, повідомило «Суспільне».

«Обстеження нещодавно закінчилося, людей евакуювали, розклад руху поїздів не збився, посадка пасажирів не зупинялася», – каже Кований.

Повідомлення про замінування надійшло в одному з месенджерів. На місце виїхали слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції, кінологи та спеціалісти вибухотехнічної служби, співробітники ДСНС, повідомляється на сторінці поліції області у Facebook.

«Обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили, повідомлення виявилось неправдивим. Графік руху поїздів не змінився», – йдеться у повідомленні.

За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді від двох до шести років позбавлення волі.

Наразі поліція встановлює правопорушника.

Нагадаємо, 8 січня в Києві повідомили про замінування всіх торгових центрів.

Також вчора у Києві правоохоронці перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

«Така інформація є, вона надійшла на коллцентр СБУ, наразі перевіряється ще. Приблизно десяти ТРЦ замінували», – сказали у відомстві.

Нагадаємо, 7 січня у Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру «Глобус», розташованого на майдані Незалежності.

Читайте також: