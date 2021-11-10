Киянин погрожував підірвати відділення поліції у столиці

Столичні оперативні підрозділи затримали псевдомінера

До столичної служби порятунку зателефонував невідомий та повідомив, що підірве відділення поліції, яке розташоване на вулиці Петра Запорожця. Працівники ДСНС одразу передали інформацію правоохоронцям та за вказаною адресою негайно виїхали вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи та рятувальники. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські оперативно евакуювали з приміщення держустанови співробітників та відвідувачів.

Під час перевірки будівлі та прилеглої до неї території фахівці не виявили жодних небезпечних предметів чи речовин.

Правоохоронці розпочали пошуки зловмисника та протягом години затримали його за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Псевдомінером виявився киянин, 1978 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вибухівки.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Наразі слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують чоловіку повідомлення про підозру. Зловмиснику загрожує до шести років в’язниці.

Нещодавно до поліції Києва зателефонував чоловік, який повідомив, що у приміщенні кінотеатру на вулиці Костянтинівський має статися вибух. Правоохоронці евакуювали із закладу на безпечну відстань близько 300 осіб. Під час перевірки закладу будь-яких небезпечних предметів чи речовин не виявлено. Протягом години поліцейські встановили та затримали чоловіка, який здійснив хибний виклик.

28 жовтня до поліції Києва від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у нього в квартирі на бульварі Перова знаходяться гранати та гвинтівка. Крім цього, чоловік сказав, що увімкнув газ і все підірве, якщо до нього не приїде поліція. Поліцейські евакуювали з під’їзду 20 людей. На місці події працювали вибухотехніки, кінологи, рятувальники та спецпризначенці. Під час перевірки не виявили жодних небезпечних предметів та речовин, як і самого власника помешкання.