У Києві повідомили про замінування всіх торгових центрів: поліція проводить перевірку

Другий день поспіль зловмисники повідомляють про замінування торговельних центрів столиці

Поліція перевіряє повідомлення про мінування всіх торгових центрів (ТЦ) Києва. Інформація про це надійшла ввечері 8 січня. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар відділу комунікацій поліції Києва.

«Замінували всі торгові центри в Києві», – повідомили в поліції.

Там уточнили, що інформація про мінування ТЦ надійшла ввечері 8 січня. Вибухотехніки, кінологи і поліція перевіряють будівлі.

У соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких ТЦ. Так, на проспекті Правди людей вивели з торгово-розважального центру Retroville. На виїзді з паркінгу утворився затор.

Нагадаємо, вчора у Києві правоохоронці перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

«Така інформація є, вона надійшла на коллцентр СБУ, наразі перевіряється ще. Приблизно десяти ТРЦ замінували», – сказали у відомстві.

Нагадаємо, 7 січня у Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру «Глобус», розташованого на майдані Незалежності.

Востаннє інформація про замінування «Глобуса» надходила 27 грудня 2021 року, але вибухового пристрою тоді не знайшли.

За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді 2-6 років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на 4-8 років.

Також у вівторок, 28 грудня, невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».

Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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