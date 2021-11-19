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    В Одесі поліцейські отримали повідомлення про замінування міськради (фото)

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    Повідомлення про замінування Одеської міської ради надійшло вранці - В Одесі поліцейські отримали повідомлення про замінування міськради (фото)
    Повідомлення про замінування Одеської міської ради надійшло вранці
    фото пресслужба полції

    На місці працюють спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та кінологи

    Повідомлення про замінування Одеської міської ради на Думській площі надійшло до поліції сьогодні вранці. Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

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    В Одесі поліцейські отримали повідомлення про замінування міськради (фото)
    В Одесі поліцейські отримали повідомлення про замінування міськради (фото)

    На місці працюють спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та кінологи.

    Нагадаємо, шестирічний учень «замінував» гімназію на Полтавщині.

    Також на Київщині чоловік «замінував» відділення поліції та суд.

    До слова, у Львові затримали зловмисника, який «замінував» залізничний вокзал та лікарню.

    Теги: Одеса замінування поліція чоловік
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    В Одесі поліцейські отримали повідомлення про замінування міськради (фото)