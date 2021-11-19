В Одесі поліцейські отримали повідомлення про замінування міськради (фото)
На місці працюють спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та кінологи
Повідомлення про замінування Одеської міської ради на Думській площі надійшло до поліції сьогодні вранці. Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.
На місці працюють спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та кінологи.
Нагадаємо, шестирічний учень «замінував» гімназію на Полтавщині.
Також на Київщині чоловік «замінував» відділення поліції та суд.
До слова, у Львові затримали зловмисника, який «замінував» залізничний вокзал та лікарню.