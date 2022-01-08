У Харкові під час руху загорівся трамвай (відео)

Пожежа сталася на одній із трамвайний колій міста

В Індустріальному районі Харкова під час руху загорівся трамвай №23. Загорілася кабіна водія і частково салон громадського транспорту. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

«8 січня о 01: 46 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на трамвайній колії навпроти пр-ту Московського 297б (біля трамваїв), у місті Харкові. Під час руху трамвая за маршрутом №23, зайнялася водійська кабіна і частково салон. Водій зупинився і викликав рятувальників. На щастя пасажирів в салоні не було», – йдеться у повідомленні.

м.Харків: під час руху зайнявся трамвай Автор: Харків ДСНС

На момент приїзду рятувальників площа пожежі становила близько 15 м кв. Пожежу локалізували о 01:59, ліквідували о 03:02.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електропечі кабіни водія.

До слова, раніше у Дніпрі трамвай маршруту №9 збив, а потім переїхав жінку та повалив на неї світлофор.

Аварія сталася близько 20:00 на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера.

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