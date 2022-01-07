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    У Києві невідомі сповістили про замінування торговельного центру «Глобус» (фото)

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    Відвідувачів не впускають всередину&nbsp;&laquo;Глобусу&raquo; - У Києві невідомі сповістили про замінування торговельного центру «Глобус» (фото)
    Відвідувачів не впускають всередину «Глобусу»
    фото: suspilne.media

    Торговельний центр на майдані Незалежності «мінують» удруге за короткий час

    У Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру «Глобус», розташованого на майдані Незалежності. Як повідомляє кореспондент «Суспільного», відвідувачів не впускають всередину ТЦ.

    Востаннє інформація про замінування «Глобуса» надходила 27 грудня 2021 року, але вибухового пристрою тоді не знайшли.

    За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді 2-6 років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на 4-8 років.

    Раніше заступник Кличка розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування». До кожного з «мінувань» столичного метро, торгових центрів, мостів, дитячих садочків тощо правоохоронні органи ставляться максимально серйозно, навіть якщо вони в результаті виявляються «фейком».

    Також у вівторок, 28 грудня, невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».

    Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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    Теги: Київ метро замінування час
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    У Києві невідомі сповістили про замінування торговельного центру «Глобус» (фото)