Невідомі повідомили про замінування десяти ТРЦ у Києві

Правоохоронці перевіряють інформацію від зловмисників

У Києві правоохоронці перевіряють повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Така інформація є, вона надійшла на коллцентр СБУ, наразі перевіряється ще. Приблизно десяти ТРЦ замінували», – сказали у відомстві.

Нагадаємо, вранці у Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру «Глобус», розташованого на майдані Незалежності.

Востаннє інформація про замінування «Глобуса» надходила 27 грудня 2021 року, але вибухового пристрою тоді не знайшли.

За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді 2-6 років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на 4-8 років.

Раніше заступник Кличка розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування». До кожного з «мінувань» столичного метро, торгових центрів, мостів, дитячих садочків тощо правоохоронні органи ставляться максимально серйозно, навіть якщо вони в результаті виявляються «фейком».

Також у вівторок, 28 грудня, невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».

Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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