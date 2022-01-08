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    На Київщині ревнивець спалив автівки двох знайомих своєї дружини (фото)

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    Чоловік спалював автівки вщент&nbsp; - На Київщині ревнивець спалив автівки двох знайомих своєї дружини (фото)
    Чоловік спалював автівки вщент 
    фото: facebook/pol.kyivregion

    Чоловік підпалами намагався повернути прихильність дружини

    На Київщині чоловік приревнував дружину і спалив дві автівки її знайомих. Про це повідомили у поліції Київської області.

    Зазначається, що напередодні Нового року, 30 грудня о 5-й годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Рокитне поблизу багатоповерхівки палає автомобіль Mercedes.

    Спалене зловмисником авто/фото: facebook/pol.kyivregion
    Спалене зловмисником авто/фото: facebook/pol.kyivregion

    Того ж дня працівники кримінальної поліції розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення правопорушника та згодом встановили його особу. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який працював на будівництві.

    Ревнивий чоловік спалив авто двох знайомих дружини/фото: facebook/pol.kyivregion
    Ревнивий чоловік спалив авто двох знайомих дружини/фото: facebook/pol.kyivregion

    У подальшому слідчі повідомили чоловіку про підозру за умисне пошкодження автомобіля шляхом підпалу, після чого звернулись до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, в суді йому обрали інший запобіжний захід, після чого лиходій повернувся додому.

    Згодом, 4 січня, до поліції надійшло повідомлення про загорання автомобіля Daimler-Benz 209 в тому ж самому селищі на подвір'ї одного із приватних будинків.

    Поліцейські з'ясували, що до підпалу автомобіля причетний той самий фігурант. Як виявилось, ревнивець вчиняв підпали автомобілів чоловіків, з якими товаришувала його дружина.

    Палій визнав свою провину та розповів, що з дружиною вони не проживають упродовж тривалого часу, а подібні дії він вчиняв, щоб привернути її увагу до себе. В першому випадку він кинув ганчірку до автомобіля, обливши її пальним, а в іншому обрав розчинник.

    Наразі чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Поліція затримала зловмисника/фото: facebook/pol.kyivregion
    Поліція затримала зловмисника/фото: facebook/pol.kyivregion

    За процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури палію повідомили про підозру за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

    Цього разу у суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 190 тис. гривень

    Раніше поліція Обухова встановила обставини, за яких чоловік завдав шкоди автомобілю свого знайомого. Як стало відомо, 30-річний чоловік приревнував власника автівки до своєї дівчини та вирішив помститися супернику.

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    Теги: Київщина автомобіль поліція чоловік дружина Mercedes
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    На Київщині ревнивець спалив автівки двох знайомих своєї дружини (фото)