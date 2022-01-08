На Київщині ревнивець спалив автівки двох знайомих своєї дружини (фото)
Чоловік підпалами намагався повернути прихильність дружини
На Київщині чоловік приревнував дружину і спалив дві автівки її знайомих. Про це повідомили у поліції Київської області.
Зазначається, що напередодні Нового року, 30 грудня о 5-й годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Рокитне поблизу багатоповерхівки палає автомобіль Mercedes.
Того ж дня працівники кримінальної поліції розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення правопорушника та згодом встановили його особу. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який працював на будівництві.
У подальшому слідчі повідомили чоловіку про підозру за умисне пошкодження автомобіля шляхом підпалу, після чого звернулись до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, в суді йому обрали інший запобіжний захід, після чого лиходій повернувся додому.
Згодом, 4 січня, до поліції надійшло повідомлення про загорання автомобіля Daimler-Benz 209 в тому ж самому селищі на подвір'ї одного із приватних будинків.
Поліцейські з'ясували, що до підпалу автомобіля причетний той самий фігурант. Як виявилось, ревнивець вчиняв підпали автомобілів чоловіків, з якими товаришувала його дружина.
Палій визнав свою провину та розповів, що з дружиною вони не проживають упродовж тривалого часу, а подібні дії він вчиняв, щоб привернути її увагу до себе. В першому випадку він кинув ганчірку до автомобіля, обливши її пальним, а в іншому обрав розчинник.
Наразі чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
За процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури палію повідомили про підозру за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Цього разу у суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 190 тис. гривень
Раніше поліція Обухова встановила обставини, за яких чоловік завдав шкоди автомобілю свого знайомого. Як стало відомо, 30-річний чоловік приревнував власника автівки до своєї дівчини та вирішив помститися супернику.