У Європі з’явилася нова зона лиха

Руйнівні наслідки виверження вулкана на острові Пальма можуть суттєво вплинути на цілий регіон

Уряд Іспанії оголосив острів Пальма, що входить до складу Канарських островів, зоною лиха. Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення було прийняте іспанською владою через активне виверження на острові вулкана Кумбре-В’єха.

Представник кабінету міністрів Іспанії Ісабель Родрігес повідомила, що визнання острова зоною лиха дозволило узгодити перший пакет заходів допомоги місцевому населенню в розмірі €10,5 млн євро ($12,3 млн). З них близько €5 млн буде надано мешканцям регіону на придбання будинків, а решта – на купівлю меблів і предметів першої необхідності.

Заначимо, що виверження вулкана Кумбре-В’єха почалося 19 вересня вперше за останні 50 років і вже призвело до евакуації з острову 6 тис. осіб.

Потоки лави почали стікати західним схилом вулкана в бік моря, що призвело до знищення майже 600 будинків, а також церков і бананових плантацій на острові Пальма.

«Лава не залишає нічого на своєму шляху», – повідомляв мер іспанського містечка Ель-Пасо Серхіо Родрігес. За його словами, місцеві мешканці ще не скоро зможуть повернутися до своїх домівок. При цьому інформації про загиблих внаслідок виверження вулкана наразі немає.

Також через великий вміст в повітрі вулканічного попелу з 25 вересня польоти на острів припинила місцева авіакомпанія Binter. На даний момент сотні жителів в зоні прибережних сіл знаходяться під загрозою. Влада очікує, що розпечена лава досягне узбережжя острова і стикнеться з солоною водою моря. Це може призвести до вибухів і викиду небезпечних газів.

Виверження вулкана Кумбре- В’єха також може нести екологічну загрозу для Західної Європи. За твердженням метеорологів, велика кількість двоокису сірки, який було викинуто на острові, досягне Франції.

Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

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