На Канарах через виверження вулкана евакуюють ще три міста

За даними екстрених служб, лава вже поширилася на 240 гектарів

В цілому з небезпечних районів планується вивезти 1,3 тис. осіб

Влада іспанського острова Ла Пальма вирішила евакуювати жителів ще трьох міст через подальшу активність вулкана Кумбре Велья. Про це повідомляє портал La Provincia.

За даними екстрених служб, лава вже поширилася на 240 гектарів. Зруйновано близько 400 будинків.

Сьогодні ж влада прийняла рішення евакуювати населення міст Таджуйї, Таканде де Абахо і Таканде де Арріба

В цілому з небезпечних районів планується вивезти 1,3 тисячі осіб.

Нагадаємо, влада Іспанії 28 вересня оголосить острів Ла Пальма зоною катастрофічного лиха через виверження вулкана Кумбре-Велья.

Раніше повідомлялося, що на Канарах через виверження вулкана евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео).

Лава зруйнувала понад сотню будинків і зробила ряд доріг непрохідними.

Канарські острови – архіпелаг із семи островів біля північного заходу Африки. Востаннє виверження вулкана тут було зареєстровано в 2011 році під водою біля острова Ель-Йерро. Вулкан Кумбре-Велья раніше вивергався у ХХ столітті двічі – в 1971 і 1949 рр.

Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

Нагадаємо,авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.

Також через виверження вулкана на Канарах влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб.

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