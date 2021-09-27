Вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву

Так вулкан Кумбре В'єха виглядав ще 26 вересня

Вулкан Ла-Пальми перейшов у фазу більш низької активності

Вулкан Кумбре В'єха на іспанському острові Ла Пальма у понеділок перестав викидати великі хмари попелу та вивергати лаву. Про це повідомляє АР.

«Вулкан Ла-Пальми перейшов у фазу більш низької активності», – заявили у мадридському Інституті геологічних наук (IGEO).

Водночас вчені вважають, що ще зарано оголошувати фазу виверження завершеною.

Тим часом влада іспанського острова Ла-Пальма порадила жителям чотирьох районів не виходити на вулицю, щоб уникнути токсичних газів, які можуть виділятися в результаті зустрічі лави температурою понад 1000 градусів за Цельсієм з водою Атлантичного океану при температурі близько 20 градусів за Цельсієм.

24 вересня стало відомо, що на Канарах через виверження вулкана евакуювали ще три міста.

Також повідомлялося, що влада Іспанії 28 вересня оголосить острів Ла Пальма зоною катастрофічного лиха через виверження вулкана Кумбре-Велья.

Раніше на Канарах через виверження вулкана евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео).

Лава зруйнувала понад сотню будинків і зробила ряд доріг непрохідними.

Канарські острови – архіпелаг із семи островів біля північного заходу Африки. Востаннє виверження вулкана тут було зареєстровано в 2011 році під водою біля острова Ель-Йерро. Вулкан Кумбре-Велья раніше вивергався у ХХ столітті двічі – в 1971 і 1949 рр.

Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

Нагадаємо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.