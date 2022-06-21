У Кабміні та Торгово-промисловій палаті працювала агентура Росії

У Києві затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП

У Києві було затримано завідувача відділу секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати. Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Щоб знешкодити російську агентуру, контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію. У результаті цих осіб було затримано в Києві.

Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до $15 тис. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних.

Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в Росію два кадрові співробітники ФСБ. З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.

Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм «зв’язковим» – одним із працівників Торгово-промислової палати.

«Зв’язківця» теж завербували у Москві співробітники 5 служби ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі. СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його, як агента – це представник 5 служби ФСБЮрій Водолазкій. Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх «зв’язківцю» з ТПП, а той – далі в Росію через зашифровані канали зв’язку.

«Винагороду» зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах. Зазвичай ФСБ платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших «кандидатів» для вербування.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше СБУ повідомляло, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

Також СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова.